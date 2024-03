Elena Gijón: "El argumentario de Armengol tiene agujeros notables"

Encastillada en su puesto. Así se ha presentado ante la prensa Francina Armengol. Como una mujer íntegra que no piensa dimitir porque tiene que preservar la dignidad del Congreso de los Diputados, porque eran tiempos difíciles los de la pandemia y actuaron con las prisas que requería la situación y porque ella no está en el sumario. El argumentario tiene agujeros notables.

El puesto actual de presidenta del Congreso no le protege de las sospechas en el desempeño de su anterior cargo como presidenta balear. Los tiempos difíciles de la pandemia no explica por qué ella y su gobierno se tragaron, lo que otras comunidades no vieron claro en las ventas de la red de Koldo. Y tercero, tampoco está en el sumario Ábalos y el partido le ha pedido el acta y le ha expulsado del grupo del PSOE.

Francina no va a dimitir ni el partido le va a exigir nada porque ella sí que es un muro de contención para evitar que los cimientos del gobierno se tambaleen.