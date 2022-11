Elena Gijón: "Aquí somos capaces de cargarnos un estado sin bombas"

Estados Unidos ha dicho que el misil caído en Polonia no es ruso, la OTAN corrobora y todos tranquilos. Será o no. Pero la versión prudente conviene si no queremos ir de cabeza a un conflicto mundial.

Es lo más grave que está sucediendo sin duda en el planeta. Aunque el hecho diferencial español, la excepción ibérica es que aquí somos capaces de cargarnos un Estado sin bombas.

La ministra Irene Montero, lejos de reconocer defectos en la ley del Sólo sí es sí que ha provocado reducción de condenas en violadores aunque tenga el ánimo de proteger a las mujeres, patada y a seguir.

La culpa es de los jueces machistas que no cumplen las leyes feministas y benefician a los agresores. Vamos que los jueces o son iletrados por no conocer la ley o prevaricadores con todas las letras por aplicarla mal a sabiendas.

La justicia cuestionada por el gobierno. La defensa de las mujeres en manos de irresponsables que han secuestrado una bandera que no es sólo suya.