EL BLOG DE ELENA GIJÓN

Si la educación funciona algún día en España será un milagro. Aquí no importa que sea la mejor posible....importa el ruido. Cataluña con la lengua, Andalucía con una ley propia para contrarrestar a la Lomce y en Asturias cambiando el nombre de las vacaciones, que ya no serán de Navidad ni de Semana Santa para no ofender, aunque sean en Navidad y en Semana Santa. Y de no poner faltas de ortografía, saber geografía o resolver problemas matemáticos... ni hablamos.