EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Enero, en términos de empleo ha sido un mes malo sin contemplaciones. Se destruyeron 244.000 empleos que es la mitad de los puestos de trabajo que se crearon en todo el año 2019. Que si la coyuntura, que si la situación internacional, que si el ambiente. Mil excusas para contarnos por qué cada vez más gente no encuentra un trabajo. Por no hablar de que en el campo se destruyeron 15.000 empleos cuando la media de los últimos años en este mes es que desaparecen 1.000 puestos. Y se apresuran a decir que la subida del SMI no tiene nada que ver. Cuando se ofrecen excusas sin pedirlas, malo.