La crisis no puede con Obama

Barack Obama será el presidente número 45 de los Estados Unidos. La crisis, puntilla para muchos otros, no ha podido con él. Pero no le han salvado sus éxitos.

En realidad, ha perdido más de 15 millones de votos. Ha ganado por el desprecio republicano a hispanos y afroamericanos. Obama ya no opta a la reelección y por tanto puede defender sus políticas sin miedo a no ser reelegido. Si no fuera porque la cámara de representantes, de mayoría republicana, le va a vigilar con lupa.