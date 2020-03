Elena Gijón, sobre el impacto del coronavirus: "A largo plazo, va a ser un destrozo del que nos va a costar recuperarnos"

Pero ahora mismo, lo más preocupante es una enfermedad quizá no tan mortal como otras pero que se contagia muy deprisa y cuya evolución desconocemos.

Y si las medidas que se toman en el ámbito nacional o internacional no son coherentes, la pregunta por qué aquí si y allí no o por qué en esto sí y en aquello no, no harán sino aumentar el desasosiego.