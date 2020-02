EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Ábalos está encantado de que se guarden los vídeos de Barajas en el que se grabó el encuentro con Delcy Rodríguez. Pablo Iglesias se reitera orgulloso de pedir a los agricultores que presionen. Pedro Sánchez se jacta de encabezar el diálogo con Cataluña y convoca reunión el lunes. Oigan, pues si tan orgullosos están, si no hay nada que ocultar.... ahórrennos tiempo y vayamos al grano. Que el ministro Ábalos nos cuente lo que pasó sin que una juez tenga que ordenar no borrar las cintas de seguridad del aeropuerto, que Pablo Iglesias traslade a los agricultores que solución les va a dar el gobierno que vicepreside y que Pedro Sánchez garantice que no cederá en esa mesa con Cataluña nada que comprometa a España como país.