Diez años de una victoria histórica: España gana el Mundial de Sudáfrica

La plaza de Colón se ha convertido en escenario de homenaje del triunfo histórico de España en Sudáfrica. Alfonso de Castañeda ha estado con varios aficionados que han revivido como hace diez años, sin pandemia y abrazados los unos a los otros, celebraron la victoria de la Selección española en el Mundial que ya es historia del deporte.

Numerosos aficionados de todas las edades se desplazaron hasta allí desde primera hora de la mañana para inmortalizarse con el trofeo y ver también de cerca un balón Jabulani firmado por los protagonistas de aquella hazaña.

A ninguno de los presentes les pararon ni el intenso calor que azota a la capital de España ni el hecho de tener que hacer cola durante varios minutos hasta llegar a las urnas donde estaban expuestos ambos objetos. Equipados con camisetas de Andrés Iniesta, de Francisco Alarcón 'Isco' o incluso del jugador de baloncesto Pau Gasol; todos seguían transmitiendo emoción en sus ojos y en sus palabras pese al paso del tiempo cuando recordaban una de esas tardes que difícilmente se olvidan.

Al igual que ellos también hicieron acto de presencia rostros conocidos como el ex futbolista Fernando Torres, el alcalde de la ciudad José Luis Martínez-Almeida y la concejala Andrea Levy o Joaquín de Arístegui (director de deportes del CSD). "Todos lo recordamos como seis años magníficos en los que en medio estuvo el Mundial. Fue un momento de unión increíble en el país, de alegría. Fue un grupo espectacular, con un compromiso tremendo como yo no he visto nunca durante mi carrera", subrayó Torres.

Un día imborrable también para los periodistas de Onda Cero. Nervios y alegría: así vivieron emocionados Alfredo Martínez , Ángel Rodríguez, Javier Ares, Raúl Espínola y Pepelu el partido de la Final de la Copa del Mundo en el que España se proclamó campeona.