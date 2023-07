Nena Daconte: "Hacerte mayor es una putada, pero también una ventaja para componer"

En una emocionante entrevista en 'Ni tan mal', la cantante Nena Daconte ha abierto su corazón para hablar sobre su nuevo disco, su perspectiva sobre la vida y sus emociones frente a la música.

Nos cuenta por qué su disco se llama 'Casi Perfecto', y es que dice que poco a poco ha ido amando la imperfección. "Siempre he sido muy perfeccionista, pero he llegado a la conclusión de que hay que amar los errores", admite entre risas. Acerca del paso del tiempo... asegura que "hacerse mayor es una putada", pero también cree que cada experiencia en la vida nutre su inspiración para componer. Según ella, mientras más se sabe de la vida, mejor se escribe música que conecta con el público.

En su entrevista, Nena Daconte reflexionó sobre el significado de su icónica canción 'Tenía tanto que darte' y cómo sigue esforzándose por crear canciones que resuenen con sus seguidores. La música ha sido su maestra, "lo que no me ha enseñado la música, me lo han enseñado mis hijos".

Un concierto es como una cita

Describe sus conciertos como citas especiales con el público. Siempre espera que el público dé el primer paso para crear una conexión única y auténtica en cada presentación. Ambos aspectos se entrelazan para enriquecer su creatividad y sensibilidad artística.

VACACIONES DE VERANO, LA PELÍCULA

Sobre su participación en la versión musical de la película 'Vacaciones de Verano' de Santiago Segura, Nena Daconte no puede ocultar su emoción. Reconoce que fue un regalo que se fijara en ella.

"La película es divertida, recibo muchos mensajes de gente que va a verla y me cuenta".

Con su autenticidad y pasión por la música, Nena Daconte continúa encantando a su público y dejando huellas imborrables en la industria musical. Su nuevo disco 'Casi Perfecto' es un testimonio de su evolución artística y con ritmos noventeros, nos ha enamorado.