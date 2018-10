ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

Albert Rivera explica, en Más de uno, qué ha ocurrido con Pedro Sánchez y por qué su relación es diferente. Asegura que "no me gusta su deriva con el populismo y el independentismo". Pero sobre todo remarca que "me ha dolido su pacto con Torra y querer gobernar con los que quieren liquidar España".