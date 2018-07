OPINIÓN

Es un privilegiado el señor Rajoy. Donald Trump no le ha dado un manotazo. No le ha estrujado la mano al saludarle. No le ha mirado por encima del hombro (porque son igual de altos). Y no le ha apartado de su camino para salir mejor en la foto. Sólo por eso, ya le ha tratado mejor que a la mayoría de los gobernantes europeos.