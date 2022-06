El mensaje de Félix Bolaños a Ione Belarra y a sus socios de Gobierno sobre el OTAN

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende en 'Más de uno' el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que según explica "se ha convertido en un espacio que garantizan nuestra seguridad, garantiza nuestra libertad y garantiza nuestros valores".

Afirmación a la que Carlos Alsina le ha respondido: "Díselo a Belarra", debido a que sus socios en el Gobierno, Unidas Podemos, se posicionan abiertamente en contra de la OTAN y han acusado al Consejo de Ministros de haber adjudicado a dedo y sin concurso público 37 millones de euros para la organización de la cumbre, a la que Ione Belarra ya ha confirmado que no va a asistir.

Se lo digo a quién se ponga delante y se lo digo también a nuestros socios

"Se lo digo a quién se ponga delante y se lo digo también a nuestros socios", espeta Bolaños. Además, apunta que aunque le "parecen muy respetables todas las opiniones que todos los partidos políticos tengan" cabe recordar que "en este momento la OTAN es sinónimo de seguridad y sinónimo de paz, es así".

Por ello, el ministro de la Presidencia pone por ejemplo a "países tradicionalmente neutrales como Finlandia o como Suecia han pedido la adhesión a la OTAN".

Somos un Gobierno honrado, por tanto, con nuestros contratos no hay problema

Sin embargo, Bolaños intenta quitarle hierro al asunto calificando la afirmación de sus socios de "no afortunada", porque "fue un contrato y es un contrato absolutamente legal, la cumbre es a final se de este mes, no hay tiempo material, por eso existe en la ley los procedimientos de urgencia".

Y añade "somos un Gobierno decente y somos un Gobierno honrado, por tanto, con nuestros contratos no hay problema".

Belarra anuncia que no acudirá al a cumbre de la OTAN

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha comunicado que no acudirá a la cumbre de la OTAN: "Yo no voy a asistir pero eso me parece lo de menos. Lo de más es saber si nos vamos a plegar como país a esas imposiciones externas que yo creo que no responden a los intereses de la gente de nuestro país o si vamos a ser capaces de priorizar en lugar de un aumento del gasto militar que yo creo que no lo quiere la ciudadanía española, el apostar por políticas sociales que yo creo que es lo que necesita la gente que lo está pasando mal en nuestro país".