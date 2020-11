Alsina, sobre la ley Celaá: "A ver cómo de preparada sale la generación que ahora está en las aulas"

A la espera de su aprobación en el Senado, Carlos Alsina se pronuncia en su monólogo de Más de uno sobre el apoyo de la ley Celaá en el Congreso de los Diputados. Asimismo, reflexiona sobre cómo afectará a las nuevas generaciones de estudiantes y critica el cambio constante de las leyes de educación.

El análisis de Alsina sobre la nueva ley de Educación

España es una reedición permanente de sí misma. Cada vez que un ministro saca adelante una nueva ley educativa pasan dos cosas:

Que presume de haber dado por fin con el instrumento que estaba necesitando el país para mejorar la formación de los estudiantes, la autonomía de los centros, los medios que reclaman los profesores.

para mejorar la formación de los estudiantes, la autonomía de los centros, los medios que reclaman los profesores. Que la oposición le acusa de haber hecho una ley sectaria que en lugar de sumar, resta; privilegia unos colegios sobre otros y discrimina a una lengua. Y anuncia que la recurrirá por inconstitucional.

Y luego acaba pasando siempre una tercera cosa:

Que años después cambian las mayorías en el Congreso y un gobierno de signo político al anterior arrumba la ley que había y pone en pie una nueva. Prometiendo que, ahora sí, se ha dado por fin con el instrumento para garantizar la formación de nuestros estudiantes, etcétera. Luego llega el informe Pisa y nos da un disgusto detrás de otro, pero todos los gobernantes proclaman que tenemos la generación mejor formada de nuestra historia. Sí, tanto la que se formó con la LOGSE, como la que se formó con la LOE, como la que se ha estado formando con la LOMCE. El resumen, escuchando a los partidos, sería que tenemos la generación mejor formada de la historia a pesar de las leyes de Educación que ha habido.

La falta de consenso "no parece un inicio muy prometedor"

Como ayer advirtió la ministra Celaá, la nueva ley aún no está en vigor. La ha aprobado, por la mínima, el Congreso. Todavía falta el Senado. Saldrá aprobada, no hay duda a ese respecto, y entrará en vigor para el curso que viene. Lo hará porque cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad española representada en el Parlamento. Mayoría, sí; consenso, no.

A ver cómo de bien preparada sale la generación que ahora está en las aulas

De los dos objetivos que se planteó este gobierno, hacer una ley nueva y que contara con el consenso de los partidos y la comunidad educativa, sólo ha conseguido el primero. 177 diputados de 350. La escuela concertada y la confederación de padres católicos en contra. No parece un comienzo muy prometedor, pero iremos viendo. Para saber si esta ley es el impulso sanador que requería nuestro sistema educativo habrá que esperar… a ver cómo de bien preparada sale la generación que ahora está en las aulas.