Feijóo, sobre la Ley Celaá: "En Galicia seguiremos aplicando el castellano como lengua vehicular, tenemos competencias para hacerlo"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, critica en Más de uno la aprobación de la nueva ley de educación, conocida como Ley Celaá. Además, habla de la gestión de la crisis del coronavirus y comenta qué es lo que pretenden hacer con el pazo de Meirás.

Ley Celaá

Durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, Feijóo se ha mostrado en contra de la aprobación de la Ley Celaá, "han conseguido a través de Podemos y los socialistas una ley que no nace del consenso de las Cortes, no proporciona estabilidad", dice. Asevera que los que tienen constitucionalmente competencias educativas no han sido consultados, "a nosotros se nos dio hecho este texto, este Gobierno no cree en el estado de las autonomías, este Gobierno cree en sus socios soberanistas que los necesita para imponer las leyes a las autonomías".

Asimismo, destaca que en Galicia no van a cambiar aquellas cosas que entren dentro de sus competencias, "no vamos a disminuir la calidad educativa", explica, aunque reconoce que como demócratas acatarán las normas que sean de obligado cumplimiento.

Por ello, sostiene que, según el marco de sus competencias, van a "seguir dando el 50% de las cases en castellano y el 50% en gallego" y "si no se aprueban las asignaturas no se va a dar el título de bachillerato", porque considera que "el esfuerzo es fundamental y hay que recompensarlo, no es lo mismo aprobar que suspender".

También se pronuncia en contra del ataque a los colegios concertados, cree que "si hay muchas solicitudes en un colegio concertado, lo lógico es ampliar esos conciertos". Por lo que se pregunta "qué sentido tiene que solo pueda elegir colegio el que tiene dinero y el que no tiene dinero tiene que mandarlo a donde diga la autoridad educativa, es una ley muy retrógrada". "No me gustaría que esa ley llevase mi apellido", concluye.

Coronavirus

En cuanto a la crisis del coronavirus, el presidente de la Xunta de Galicia destaca que "se necesita mapa y cantimplora para saber interpretar las restricciones" en las Comunidades Autónomas. Y considera conveniente que se haga una ley para "regular futuras infecciones generalizadas".

Confirma que han mandado una propuesta de texto al Gobierno, pero no les "han hecho caso", por lo que ante la negativa del Gobierno central, han presentado "una ley al parlamento gallego para regular esto de manera jurídica". Además, apunta que es "razonable que las leyes prevean la posibilidad de exigir una vacuna".

Y sobre los antivacunas, comenta que "es difícil saber de todo", por lo que "si los pediatras o epidemiólogos están convencidos de que la vacuna es eficaz, es evidente que tenemos que vacunarnos". "Los antivacunas no tienen formación ni acreditación científica, es bueno guiarse por el criterio clínico y no por el criterio subjetivo de los ciudadanos", reconoce.

Test de antígenos en las farmacias

Por otro lado, se muestra a favor de la realización de test de antígenos en las farmacias para evitar el colapso en los centros de salud y hospitales, tal y como propone al Comunidad de Madrid. Recuerda que ellos han estado realizando "test de doble banda en las farmacias y ha ido bien". Así que, aboga por "tener abierta esa posibilidad".

Pazo de Meirás

Feijóo contempla la posibilidad de que el Pazo de Meirás pertenezca al pueblo gallego. Y como era propiedad de Emilia Parzo Bazán, "referente y pionera de feminismo", quiere "convertir el pazo en el faro de la igualdad en Galicia". "Vamos a darle a doña Emilia Parzo Bazán lo que era de doña Emilia Parzo Bazán", concluye.