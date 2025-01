Alsina critica que Feijóo diga que a él un fiscal general imputado no le duraría ni un minuto: "No es de su propiedad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comporta como si la Fiscalía fuese de su competencia. Así, tiene un trato imparcial con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado ayer por el juez Hurtado y llamado a declarar en el Tribunal Supremo a finales de este mes, el 29 de enero, por la filtración de información relativa al novio de Isabel Díaz Ayuso.

Siguiendo esta línea, esta mañana el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que a él no le habría durado "ni un minuto" un fiscal general imputado. Esto, sin embargo, es una muestra más de la voluntad del poder Ejecutivo por interferir en el poder Judicial.

Fiscalía es una institución independiente del Gobierno

"Lo que tienen que hacer los presidentes del Gobierno -el que hay ahora y el que venga- es asumir que la Fiscalía General del Estado no es de su competencia, ni para mantener ni para cesar", denuncia Carlos Alsina en 'Espejo Público' insistiendo en que "el Gobierno no puede relevar o cesar a un fiscal general del Estado porque no es de su propiedad, ni de Sánchez ni de Feijóo".

La Fiscalía es una institución independiente y autónoma y, por tanto, el Gobierno debería "desentenderse". Esto lo recuerda Alsina por si Feijóo llega a presidente del Gobierno alguna vez, que tenga presente esto para que no incurra en lo mismo que Sánchez.

La responsabilidad de la DANA "fue compartida"

En el bloque de la entrevista dedicado íntegramente a la DANA, Carlos Alsina preguntó al líder del PP por quién considera que son los culpables de la gestión, ante lo que Feijóo volvió a señalar a los miembros del Gobierno -el presidente Pedro Sánchez, la ex-vicepresidenta Teresa Ribera y el ministerio del Interior-, a la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En opinión de Alsina, la responsabilidad del desastre fue compartida entre las dos administraciones. Así, el gobierno central, a la vista de lo que había ocurrido, tendría que "haber declarado la emergencia y asumir el control para la distribución adecuada de los recursos disponibles en el Estado", pero también "Mazón tuvo en su mano pedirle al gobierno que lo hiciera, y no lo hizo", pues consideraba que eso era algo que le inhabilitaba como político.

Es "preocupante" que Feijóo admita que Mazón estaba noqueado

Con todo, meses después de la DANA, ninguna administración han asumido sus errores en esos momentos críticos. Ayer, sin embargo, Feijóo admitió que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, "estuvo noqueado" tras la DANA y por ello no pidió la emergencia nacional al gobierno central.

Para Alsina, es "preocupante" que Feijóo admita que el gobernante autonómico, que es el primero que tiene que tomar decisiones, no estaba en condiciones de tomarlas.