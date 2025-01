Feijóo admite que Mazón "estuvo noqueado" tras la dana, pero insiste en defender su gestión

Alberto Núñez Feijóo asegura que el Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, "estuvo noqueado" tras la dana. Así se lo ha expresado a Carlos Alsina en la entrevista que le ha hecho esta mañana en Más de Uno. Feijóo ha acudido a Onda Cero para hablar de temas como las medidas de vivienda que ha anunciado este fin de semana, los problemas judiciales del Ejecutivo o la ley para limitar las acusaciones populares.

En este bloque de la entrevista dedicado íntegramente a la dana, primeramente, Alsina le ha preguntado por quién considera que son los culpables de la gestión, ante lo que Feijóo ha vuelto a señalar a los miembros del Gobierno -el presidente Pedro Sánchez, la ex-vicepresidenta Teresa Ribera y el ministerio del Interior-, a la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Del mismo modo, preguntado por la negativa de Mazón de no declarar el estado de emergencia, Feijóo ha asegurado que Mazón dijo "me he equivocado, he sido un ingenuo", aunque después ha dudado si se refería a la hora de declarar la emergencia nacional o la gestión general de la dana. Aún así, Feijóo ha defendido a Mazón y le considera el mejor candidato para presidir la Comunidad Valenciana porque "ha asegurado su futuro a la reconstrucción", la cual no va durar ni meses ni un año ni dos.

La entrevista ha continuado con las ayudas del Gobierno a la población afectada por la catástrofe y las encuestas que no dan una clara ventaja al PP.