Alsina critica la ley de amnistía: "No estaríamos hablando de esto si no fuera por los siete votos"

Los resultados de las elecciones generales dan por sentado el fracaso de la investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al no tener los apoyos suficientes para la mayoría absoluta. En el PSOE, por su parte, aunque evitan hablar de la posible ley de amnistía como condición exigida por Carles Puigdemont, ya dan por hecho que será Sánchez quien revalide gobierno.

Entre los requisitos que impuso Puigdemont para la investidura de Sánchez está la oficialidad del catalán como lengua de la Unión Europea. A pesar del intento del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se espera que los países de la UE retrasen su veredicto al respecto de este tema. Por tanto, el catalán no sería lengua oficial de la UE antes del debate de investidura de Sánchez, algo que ya sabía Puigdemont.

El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, una iniciativa abocada al fracaso

Por otro lado, en el Congreso hoy se debate sobre la reforma del Reglamento de la Cámara para permitir el uso del catalán, gallego y euskera en toda la actividad parlamentaria.

Para Alsina, lo interesante estará en ver qué pasa más adelante, cuando este debate se diluya. "Lo más probable es que acaben haciendo la mayoría de sus intervenciones en español", vaticina durante su cita semanal con Susanna Griso en 'Espejo Público'.

La amnistía no debe plantearse así

Al respecto de la ley de amnistía y el procedimiento que se está utilizando para abrir este debate, Alsina considera que "no es manera de plantearse un debate sobre algo tan serio como una amnistía en este país". Griso, coincide con él y critica que "sea producto del mercadeo" entre fuerzas políticas.

No estaríamos hablando de esto si no fuera por los siete votos

Se trata de un debate interesante y planteable, pero en otras condiciones, pues hasta ahora Pedro Sánchez no había defendido la amnistía a los independentistas condenados por el procés. "Todos sabemos que no estaríamos hablando de esto si no fuera por los siete votos", dice Alsina, lo que contamina el debate y lo devalúa.