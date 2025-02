Territorio Negro: Retrato de David El Tuvi, ¿el último asesino en serie de España?

David Soler, alias El Tuvi, fue noticia hace poco, hace mes y medio, cuando se celebró su juicio y fue condenado en la Audiencia de Valencia.

Se trata de un tipo violento, aficionado al alcohol y a las drogas. Un tipo que dejó pronto los estudios, que ayudó a sus padres en un puesto de frutas en el mercado de su pueblo, un malote, guapete, pero alguien que no ha destacado por nada en su vida, salvo por agredir casi siempre a mujeres.

Admitió haber estrangulado a su víctima

El pasado mes de diciembre se le celebró el juicio en el que se le acusaba de la muerte de una joven de 19 años, Wafaa Sebah, que desapareció en noviembre de 2019 en Carcaixent (en la provincia de Valencia) y cuyo cuerpo fue encontrado dos años después en el interior de un pozo de más de 15 metros de profundidad. Un pozo que estaba en una finca de la familia del Tuvi, también en Carcaixen.

En la primera sesión del juicio el Tuvi admitió que había estrangulado a la víctima, pero dijo que lo había hecho “por accidente” después de que Wafaa y él tuvieran una discusión, y tras de haber estado consumiendo alcohol y varias drogas, mencionó cannabis y unos tres gramos de cocaína.

No parece una estrategia ganadora, no. De todas maneras, David Soler, el Tuvi, no lo tenía fácil. Había muchas pruebas contra él. De hecho, lo acabaron declarando culpable y lo condenaron a prisión permanente revisable por las características del crimen: secuestró, torturó, mató y tiró a un pozo a esa chica que conocía, a Wafaa, de 19 años, una joven que nunca quiso tener nada con él, pese a que El Tuvi se ponía bastante insistente.

¿Cuál fue el móvil del crimen?

Mató a la chica porque no quiso tener una relación con él. Una de las amigas de Wafaa lo contó muy bien durante el juicio. Dijo al tribunal textualmente que David “no soportaba que una mora le hubiera rechazado”. Wafaa era de ascendencia argelina y le había contado a esta chica los problemas que tenía con David, con quien tenían amigos comunes. Wafaa le dijo que él quería tener una relación con ella, que insistía mucho, Pero ella nunca quiso saber nada con él.

Y así se llega al día del crimen, que fue hace ya más de cinco años.

Una parafernalia sádico sexual con bondage

Wafaa desaparece el 17 de noviembre de 2019. Lo que se sabrá mucho tiempo después es que David la había llevado a casa de su abuela, un chalet en la localidad de Carcaixent. Todo indica que Wafaa se niega allí, una vez más, a tener relaciones con David El Tuvi. Y que entonces él la somete a todo tipo de torturas. Primero le hace un mataleón con el que la deja inconsciente…

Es un tipo de maniobra bastante peligrosa que los malos utilizan a veces en robos callejeros y que consiste en estrangular desde atrás a la víctima con un solo brazo, presionando el cuello con el bíceps, hasta que se desmaya por la falta de riego sanguíneo. Es una técnica que viene de las artes marciales.

Entonces el Tuvi le hace un mataleón a Wafaa cuando están en aquél chalet, y ella se desvanece. Wafaa se queda inconsciente y él aprovecha esa situación para arrancarle la ropa. Lo que ocurre en esa casa es una ceremonia que el tribunal llamó de “parafernalia sádico sexual con bondage”.

Wafaa estaba viva cuando la tiró al pozo

El Tuvi tiene a la chica atada y amordazada. Le va clavando un cuchillo en su cuerpo, pero sin querer matarla, solo para hacerla sufrir mientras está herida. Además, le dispara siete veces con una escopeta de perdigones en la cara y en otros lugares del cuerpo. La agrede sexualmente. Luego, la pone su cazadora, la mete en el maletero del coche y se lleva el cuerpo a una finca de su familia.

Le tapa la nariz y la boca, le ata una azada a un tobillo para que se hunda y la tira a un pozo de 16 metros de profundidad. La autopsia revelaría luego que Wafaa estaba viva cuando la tiró al pozo.

David Soler sabía lo que hacía cuando torturó y mató a Wafaa

Los perfiladores del Servicio de Análisis de Conducta de la Guardia Civil estudiaron en profundidad a David Soler y también su obsesión con Wafaa. De hecho, recuperaron mensajes donde él le hablaba de secuestrarla, de tener sexo duro… Incluso cuando ella le rechazaba él escribió: “la mora, al río”. El Tuvi sí que intentó utilizar su estado mental para que le condenaran a pocos años, a cinco en concreto.

Su abogado habló de su adicción a las drogas y también de que un accidente de tráfico que había tenido años atrás y en el que sufrió un golpe en la cabeza que le habría dejado secuelas. Los informes de los forenses nombrados por el juzgado lo descartaron por completo.

David Soler sabía lo que hacía cuando torturó y mató a Wafaa y es muy posible que disfrutara con ello. La madre de Wafaa, Soraya, estuvo en el juicio, miró al asesino cara a cara y éste le devolvió una mirada fría. Así se lo contaba ella a nuestra compañera María Vicente.

La madre contaba aquí desconsolada que había intentado abrazarse a la cazadora que llevaba su hija cuando este tipo la asesinó, pero que el tribunal no la había dejado.

Si no coló para el juez lo de su estado mental y su adicción a las drogas, le habrá caído una condena dura.

Condenado a prisión permanente revisable

Por el asesinato de Wafaa, David Soler ha sido condenado a prisión permanente revisable. El año pasado, El Tuvi ya había sido condenado a otros tres años y diez meses de cárcel por agredir a otra chica, una joven que había sido su pareja y lo había dejado.

En el año 2020, meses después del asesinato de Wafaa, que entonces no se había descubierto aún, otra chica le denunció porque estuvo a punto de matarla. Ese asunto está aún pendiente de juicio.

Sí, en ese caso le piden 17 años y medio más de cárcel. Su víctima fue su nueva pareja y David también le hizo un mataleón, esa técnica de asfixia que puede generar desmayos y hasta la muerte. Y aun tiene sobre sus espaldas otro ataque machista más, esta vez con resultado de dos muertes

Culpable de otros dos asesinatos más

Cinco meses antes de que el Tuvi matara a Wafaa, una mujer llamada Isabel, emigrante rumana y que ejercía la prostitución, fue asesinada en su casa, en Xátiva. De este crimen, después de una investigación bastante errática, también está acusado el Tuvi, que era uno de los puteros de esta mujer.

El Tuvi confesó a un amigo que había sido él el asesino. Y la ciencia aportó en su contra una prueba: ADN suyo estaba, mezclado con el de la mujer asesinada, en un calzoncillo que estaba bajo el pie de la víctima.

Isabel, la mujer asesinada en su piso, estaba embarazada de seis meses. Era una niña y se entiende que el feto ya era viable. Este caso está todavía pendiente de juicio, que el Tuvi esperará desde la cárcel.

Los forenses han establecido que no tiene ningún trastorno mental

Lo que parece claro es que estamos ante un psicópata que desprecia a las mujeres y que no tenía ninguna intención de detener su carrera criminal. De hecho, los investigadores de la UCO deciden detenerlo porque, como casi siempre en su vida, el Tuvi tenía una nueva novia, nunca le faltaron, y los guardias civiles temieron que cualquier día, por cualquier discusión la matara a ella también.

Los forenses han establecido que David Soler distingue el bien del mal, que no tiene ningún trastorno que se lo impida. Elige lo que hace, en definitiva.

Sí hay una cosa en su biografía que llama la atención, y curiosamente no es algo que haya hecho él. Su hermano mayor, Juan, fue condenado por matar a una chica y a su novio en Eslovaquia. Los dos vinieron a pasar una temporada a España, aquí conocieron a Juan y le invitaron a viajar a su país, Eslovaquia. Se instaló en casa de la pareja y, semanas después, Juan intentó tener sexo con la chica, ella se negó y él la mató, a ella y a su novio.