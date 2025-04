Territorio Negro: Las bandas latinas y españolas

En Territorio Negro tenían bastantes ganas de hablar de las bandas latinas en España, o mejor dicho, de las bandas juveniles de origen latino. Para comprender un poco más al respecto, hay un testimonio de un joven que logró salir de una de esas bandas en un reportaje del diario ABC, y que resume muy bien la forma de vida de estas personas, en el que menciona que apuñaló a una persona con tan sólo 16 años cuando por casi le asesinan a él.

Yo apuñalé a un latin en el tórax cuando tenía 16 años. Andaba rabioso porque en una pelea me había cortado con una botella cerca de la yugular y casi me mata. Siempre era así: das un golpe, la rueda de la venganza echa a andar y ya no se detiene. Es difícil vivir así, con miedo, desquiciado, atormentado