Más de Uno 19/08/2020

CON ÓSCAR PLAZA Y BEGOÑA GÓMEZ DE LA FUENTE

Programa completo de Más de Uno, con Óscar Plaza y Begoña Gómez de la Fuente. Óscar Plaza entrevista a la ex ministra de Cultura, ex diputada y ex defensora del Pueblo Soledad Becerril, al presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de la Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro José Caballero y a la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal. Además, Pilar Cernuda, Carmen Morodo e Ignacio Varela debaten en la tertulia. Por otro lado, hablamos de alfarería; Entrevistamos al director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar. Por último, J.F León nos cuenta la trayectoria musical de Aretha Franklin.