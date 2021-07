Pedro Sánchez despide a Miguel Ángel Oliver: "Hay medios a los que siempre se le dan entrevistas y a otros no"

LEER MÁS Estos son los nuevos ministros del Gobierno tras la remodelación de Pedro Sánchez

"Vamos a desearnos suerte, a ver si conseguimos que el nuevo secretario de Estado de Comunicación tenga más aprecio por la pluralidad y la diversidad radiofónica", ha comenzado Alsina al referirse a la salida de Miguel Ángel Oliver del puesto.

Oliver dejará la Secretaría de Estado de Comunicación por Francesc Vallès, por lo que Alsina ha hecho una valoración de la labor de Oliver al frente de las tareas de comunicación: "Ha tenido trato de favor a una cadena. Los años que llevo en esto, con la cantidad de secretarios de Estado que hemos visto pasar, y cada vez tengo más dudas sobre su labor".

Alsina también ha aprovechado para contar las misiones que se "autoadjudican" los secretarios de Estado de Comunicación: "Se autoasignan la tarea de filtrar informaciones que saben que son noticia solo a los medios afines".

"Es quien decide, si el ministro es noticia, en qué radio sale a primera hora"

En este sentido, la decisión de dar entrevistas a los distintos Ministros del Gobierno. "Se autoadjudican la tarea de decidir qué ministros hablan y cuáles no. Es quien decide, si el ministro es noticia, en qué radio sale a primera hora y en cuál no sale. Es una decisión muy relevante".

Por ello, Alsina manda un mensaje a Miguel Ángel Oliver: "Cuando siempre privilegias a la misma cadena, que además es en la que trabajaste, se genera una cierta sospecha. Y al final la Secretaria de Estado de Comunicación es de todos nosotros".

Miquel Iceta, que lleva como ministro unos seis meses, tampoco ha podido ser entrevistado en Más de uno, como afirma Alsina: "El señor Iceta lleva como ministro 6 meses y no he podido hacerle ninguna pregunta. Del señor Ábalos tampoco recuerdo, creo que la última vez no conocíamos quién era Delcy Rodríguez".

"Dicen que no dan entrevistas en ningún medio. Hay medios a los que se le dan entrevistas constantemente y a otros no, y esa no es tarea de la Secretaría de Estado de Comunicación", termina Alsina.