La Cultureta Gran Reserva: La Pequeña Edad de Hielo predispuso la Modernidad (y los cuadros invernales de tu salón)

Nos metemos de lleno en "El motín de la naturaleza", libro de Philipp Blom de ambiciosa tesis: la Pequeña Edad de Hielo (entre los siglos XVI y XVII) impulsó una serie de cambios demográficos y económicos (también culturales y artísticos) que sentaron las bases para que la sociedad dejara de ser agraria, feudal y rural y se desarrollara hacia la modernidad. Debatimos sobre cine de autor VS cine industrial (y cine europeo VS cine americano) a partir del libro "Me cago en Godard", que postula que las películas de Hollywood han solido ser de izquierdas, y también discutimos sobre el futuro que plantean las películas de ciencia ficción: ¿resulta decepcionante, por ejemplo, alcanzar la fecha en la que sucede Blade Runner (noviembre de 2019) sin que los coches vuelen? Por último, recomendamos la última película de Rodrigo Sorogoyen: "Madre".