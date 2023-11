EN MÁS DE UNO

La Cultureta 10x09: La muerte de las sitcom y la resurrección de Los Beatles

30 años después de que Yoko Ono entregara a Paul McCartney una cinta de casete con una grabación inédita de John Lennon, la tecnología desarrollada por el director de cine Peter Jackson ha logrado convertirla en una nueva canción de Los Beatles, 'Now and Then'. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cuál es la historia concreta de esa cinta? ¿Estamos ante una verdadera canción de la banda de Liverpool, o ante un remedo artificial? Lo debatimos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Sergio del Molino, Nacho Vigalondo y un invitado especial, JF León. Además, saludamos el regreso de la mítica serie estadounidense 'Frasier', el último intento de resucitar el género televisivo casi extinto de las sitcoms.