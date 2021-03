Manuel Galiana: "A las personas que quieren dedicarse a la actuación hay explicarles que van a empezar una aventura muy difícil"

En Más de uno celebramos el Día Mundial del Teatro con un programa especial desde el madrileño teatro La Latina, donde recorremos todas las etapas históricas del teatro español. Siguiendo con el itinerario, nos encontramos en el Callejón del Gato, donde conoceremos un poco más sobre la historia del teatro del Siglo XX. Allí nos cruzamos con un esperpéntico personaje, llamado Max Estrella, que se autodenomina como el primer poeta de España.

El actor Manuel Galiana encarna al famoso personaje de Ramón María Valle-Inclán, con el que inició el género del esperpento. Galiana tiene una compañía de teatro y también una escuela de teatro y forma a jóvenes que quieren dedicarse al oficio de la actuación. El madrileño da las gracias de todo corazón al programa porque "el teatro sí está falto por que nos atendáis un poquito más".

Sobre la formación de los más jóvenes en su escuela, cuenta que lo primero que hacen es "ponerles las cosas muy claras y explicarles que van a empezar una aventura muy difícil". Asegura que deben pensárselo muy bien y, una vez que ya esté hecho eso, habrá que comprobar si tienen actitudes. "Todos los días tienen que pensar en la suerte, a ver si la suerte pasa un día a su lado", comenta.

Además, añade una frase de Goethe, que decía: "Me gustaría que el escenario tuviera la anchura de una cuerda floja para que nadie que no estuviera capacitado pudiera atravesarlo”. Considera que es muy importante aplicarse esto, porque no todo el mundo vale para el espectáculo.

María Galiana, como Bernarda Alba

La ruta por las diferentes etapas históricas del teatro acaba en el siglo XX entrevistando a nuestra particular Bernarda Alba, la actriz María Galiana. Antes de dedicarse al mundo del espectáculo, María Galiana era profesora de Historia en un instituto de Sevilla. La vida le cambió con 50 años, cuando una alumna le ofreció participar en una película. En ese momento comenzó su carrera artística y debutó profesionalmente en el teatro en 1989, con la obra 'El hombre que murió en la guerra' de los hermanos Machado. Desde entonces, ha participado en casi una decena de obras, incluyendo 'Fugadas', 'Las Troyanas', 'La asamblea de mujeres' o 'Conversaciones con mamá'.

María Galiana estrena hoy, 26 de marzo, 'El abrazo' en el Teatro Bellas Artes, con dirección de Magüi Mira, y dice sentirse "como borracha". Galiana confiesa que lo que peor lleva a la hora de estrenar es adecuar la función a la técnica y añade: "A mí me matan los técnicos: 'ponte aquí, no mejor allí', esto me cuesta la propia vida". Ante tanto cambio de puesta en escena la actriz espera haber aprendido todo para esta noche, pero "de todas maneras voy a dormir la siesta, que es la única manera que tengo de llegar al teatro fresquita", explica Galiana.

Galiana interpretó el papel de Poncia, la criada en 'La Casa de Bernarda Alba' bajo la dirección de Pedro Álvarez Osorio, personaje que, según la actriz, "tenía ascendiente sobre Bernarda". De Bernarda Alba, Galiana comenta que tiene sus propias teorías: "Muy mandona y todo, pero ella se ha casado dos veces".