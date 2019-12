CON SERGIO DEL MOLINO Y EDU GALÁN

Edu Galán y Sergio del Molino responden en Más de uno a los dilemas que les presentan los oyentes, como por ejemplo si tiene usted un décimo de lotería premiado y no sabe si compartir el premio con alguien cercano que lo necesita. Si es usted líder de un partido político y se debate entre pactar o no pactar con una fuerza o fuerzas políticas.