Javier Ruiz Taboada: "Siempre, por encima de las nubes, brilla el sol"

Cuando el tiempo se para de repente. Cuando parece que pasó el momento. Cuando la vida pesa golpe a golpe. Cuando a tu libertad la dan por muerta. Cuando el suelo se rompe en mil cristales.

Cuando te rasgan todos los bolsillos. Cuando te muerde el perro que te ladra. Cuando te asfixia el aire que respiras. Cuando no tienes nada que ganar. Cuando solo conoces la espalda de la suerte. Cuando el negro viste de luto tu entretiempo.

Cuando da la impresión de que no existes. Cuando no puedes más de echar de menos. Cuando el amor se va de picos pardos. Cuando las dudas tienen mala baba. Cuando nadie responde a tus preguntas. Cuando el suelo no sabe dónde pisas. Cuando el infierno es tu chimenea.

Cuando ves el vacío medio vacío. Cuando el miedo te abraza cada noche. Cuando la nada es un escondite. Cuando fallan las fuerza que te impulsan. Cuando no tienes siesta de guardar. Cuando el dolor se acuesta en tu cabeza. Cuando fracasas siempre de memoria.

Cuando todos los días son el mismo… recuerda que siempre, por encima de las nubes, brilla el sol.