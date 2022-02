Javier Ruiz Taboada: "¿Debería la RAE pensar en un verbo que no sea viajar para los desplazamientos fuera de nuestro planeta?"

Quisiera acabar hoy Más de uno por el principio, no muy al principio del programa para ser precisos. Me voy a referir a la frase que Carlos Alsina ha utilizado esta mañana en un momento dado de su monólogo. Una expresión que me ha hecho pensar en si, a partir de ahora, no habría que acuñar un nuevo término para referirnos a determinados viajes y más concretamente a los espaciales.

Ha dicho Carlos en el contexto de lo único, de la noticia de los últimos días, del Gran Hermano, y demás primos, que se ha montado en el PP, algo así:

“Por si no se han enterado, porque han estado este fin de semana en Marte… o de viaje”. Y aquí es donde me voy a parar. Fin de la cita. He aquí el dilema, “that’s is the cuestión”.

¿Ir a Marte no es viajar, al igual que bailar de lejos no es bailar como sentenciaba la canción? Porque, si la frase hubiese sido: —Por si no se ha enterado porque ha estado este fin de semana en la Luna o de viaje—, en este caso ese “en la Luna” tendría otra connotación: de despiste, de ausencia involuntaria de la realidad, de andarse por los Cerros de Úbeda o en las Batuecas, pero ha dicho “Marte” y Marte no tiene licántropos, ni musas ni cara oculta.

¿Acaso la RAE debería ir pensando en otro verbo que no sea viajar para referirse a los desplazamientos fuera de nuestro planeta? ¿Cuál sería el término correcto para referirnos a los, al parecer, mal llamados viajes espaciales?

Repito, ha dicho Carlos donde Alsina: “Por si usted ha estado este fin de semana en Marte… o de viaje”. ¿Qué se nos escapa? “Qué misterio, verdad”.