EL CIERRE DE TABOADA

Javier Ruiz Taboada: "Cuando uno lo ve todo negro se resiste a perder más el tiempo"

El periodista finaliza el programa reflexionando sobre el valor que le damos a la salud cuando no la tenemos. "Hay una epidemia de gente muy fastidiada que te dice: no pierdas lo ganado y consigue lo que aún no está perdido".