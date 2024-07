Psicología

Roberto Aguado: "Lo importante no es saber lo que hay que hacer sino ser capaz de hacerlo"

Con Roberto Aguado, psicólogo, especialista en Psicología Clínica y presidente del Instituto Europeo de Psicoterapias de Tiempo Limitado desde su fundación, hablamos de psicología en Más de uno. Nos cuenta que no es posible no emocionarse. Y nos explica que lo importante no es saber lo que hay que hacer sino ser capaz de hacerlo.