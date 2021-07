El reto matemático sobre el número Pi

LEER MÁS El reto matemático sobre la paternidad

El número Pi sólo se fija en dos parámetros, y el tamaño no es uno de ellos. Esto lo define y lo hace más fascinante. Si tomamos los parámetros perímetro y diámetro podemos encontrar una relación constante en un círculo. Además, el número Pi no surge de partir una cantidad por otra, no es razón de números enteros, pero tiene algo especial: infinitos e impredecibles decimales. Que el número Pi tenga infinitos decimales no es especial, de hecho muchas fracciones tienen. Por ejemplo, 1/3=0’333… tiene una lista infinita de números en sus decimales. Todas las fracciones tienen un periodo. Pi es diferente. No es fraccionario.

El cálculo del número Pi ha motivado grandes dilemas y métodos de cálculo a lo largo de la Historia. La primera referencia que se conoce de Pi es aproximadamente del año 1900 a.C. en el Papiro de Ahmes, un documento escrito en un papiro de unos seis metros de longitud y 33 cm de anchura, Contiene problemas matemáticos básicos y conocimientos del Antiguo Egipto. El valor que se da de Pi es 28/34, aproximadamente 3’1605.

En la actualidad se conocen más de 12 billones de decimales y se siguen buscando más. El esfuerzo por conocer tantos decimales es de suma importancia para el desarrollo del cálculo computacional, además que da un prestigio para el constructor de la máquina. Aunque por mucho que calculemos, es triste pensar que nunca nos acercaremos al final, es como si después de tantos años acabásemos de empezar.

Pregunta

Usando cuatro veces el número Pi, y solo sumando, restando, multiplicando o dividiendo, ¿puedes sacar los números 1, 2 y 3 usando cuatro veces el número Pi?

Empiezo con el 0: Pi-Pi+Pi-Pi

Solución

0 -> Pi-Pi+Pi-Pi

1 -> Pi/Pi+Pi-Pi

2 -> Pi/Pi + Pi/Pi

3 -> (Pi+Pi+Pi)/Pi