Arturito quiere ser diputado: "Españolas, españoles, cuán noble misión me habéis encomendado"

LA VOZ DEL OYENTE, CON ARTURITO

Arturito no se ha perdido el especial de Más de uno en el Congreso. Se ha colado entre los diputados de Vox: "A lo mejor se pensaban que era su mascota". "He tenido que hacerlo porque usted no me ha acreditado, señor camisas", espeta Arturito. Nos cuenta el niño mísero que hoy ha descubierto "su verdadera vocación".