Qué sabemos de los mamuts ¿Volverán?

La actualidad científica en la última semana ha estado protagonizada por la noticia de unos cachorros de “lobo huargo” traídos a la vida por una empresa llamada Colossal Biosciences, después de la extinción de esta especie hace 12.500 años. Es la especie de lobo gigante que inspiraría a George RR Martin para crear a la mascota de John Nieve en Juego de Tronos.

Los expertos matizan que no se trata realmente de una desextinción, sino de una modificación genética de especies de lobos ya existentes… es una suerte de reconstrucción genética de un animal a partir de otro, no un regreso milagroso como ocurre en el cine de ciencia ficción. No obstante, esta proeza científica nos ha llevado a fabular… a fantasear si esto es el comienzo de algo más y… si han cobrado vida animales tan parecidos a los lobos huargos… ¿Es posible que veamos regresar también a otros animales extintos en un futuro cercano? Animales como, por ejemplo… ¿El mamut?

Para ello contamos con la participación de un experto en la materia, David Diez del Molino investigador del Centro de Paleogenética de Estocolmo. David trabaja en la investigación y evolución del mayor mapa genético de estos icónicos animales prehistóricos. Su acercamiento a este animal viene de su interés en la genética, después de estudiar en Londres vio la oportunidad de poder trabajar con estos parientes lejanos de nuestros paquidermos y no dudó en instalarse en la capital sueca.

Qué tipo de animal era el mamut

Los parientes vivos más cercanos al mamut lanudo son los elefantes asiáticos, por lo que, para observar los cambios genéticos, se añadieron al estudio muestras de 28 elefantes actuales, lo que permite observar qué adaptaciones son únicas en el mamut. El proceso de especiación entre Mamuts no es sencillo de discernir, si bien la morfología de las distintas especies extraídas del registro fósil en distintas localizaciones geográficas apuntaba ya a varias especies

El mamut más antiguo de todos, de unos 1,2 millones de años, pertenece a un linaje genético desconocido hasta ahora y que los investigadores han denominado como mamut de Krestovka, en referencia a la localidad rusa donde fue encontrado. La mayoría del material genético que tienen en el centro proviene de la zona de Siberia, Rusia, lo que permite que justo antes de morir el animal, los restos se congelaron y han permanecido así hasta que los hemos podido secuenciar.

Además, David cuenta que era una especie tremendamente exitosa en su adaptación durante cientos de miles de años y, de repente, en unos pocos miles, desapareció. Afirma que esto nos sirve de precedente con las especies amenazadas actualmente, que se están extinguiendo, y podemos extrapolar la información de lo que le pasó al mamut para que no les ocurra lo mismo.

La posibilidad de que vuelvan los mamuts

Para conocer cómo de factible es que estas bestias masivas vuelvan al reino animal, hablamos con Miguel Pita, Doctor en Genética y Biología Celular e investigador y Profesor de Genética en la Universidad Autónoma de Madrid, quien considera que el proceso denominado como desextinción es imposible.

"La desextinción en sentido estricto es imposible, ya que lo muerto no se puede resucitar. En cambio, las técnicas actuales, como la edición genética (CRISPR), permiten crear aproximaciones o híbridos de especies extintas utilizando material genético de especies vivas relacionadas. El reciente nacimiento de crías con genes de lobo gigante es un ejemplo de esto", expone Pita.

Asímismo, las dos técnicas clave que han permitido experimentos como el del lobo gigante son la clonación y, sobre todo, la edición genética. La clonación fue muy popular en su día, pero ahora está en desuso para estos fines. En cambio, la gran revolución ha sido la edición genética. Herramientas como CRISPR permiten identificar y reemplazar fragmentos concretos de ADN con una precisión extraordinaria.

Ambos expertos aseguran que como la vida no se puede crear desde cero, el primer mamut resucitado será hijo de elefantes, no mamut al 100 %, y reiteran que por ello muchos científicos afirman que la desextinción es imposible.

Por último concluyen diciendo que los riesgos de reintroducir estas "nuevas" especies en la naturaleza, donde podrían alterar los ecosistemas.