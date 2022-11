La fotografía analógica: su creación, historia y resurgimiento

LEER MÁS Los musicales: origen y anécdotas de este género de moda

Juan Naranjo, historiador de la fotografía, fotógrafo y comisario independiente. "Yo personalmente prefiero la digital porque yo no hago fotografía creativa, la hago como documento y para mí es muy importante tener acceso a mucha información y de forma rápida", dice. Además, explica que "la fotografía analógica requiere un conocimiento muy importante de la luz", por lo que es más complicada de realizar.

"La Kodak ha sido una de las empresas más importantes de fotografía en el Mundo", ya que George Eastman patentó el 4 de septiembre de 1888 la primera cámara en el mundo automática y a un precio accesible. Por lo que se facilitó el acceso a todas las personas, sin necesidad de ser expertos.

¿Cuándo se hizo la primera fotografía?

La primera imagen registrada en España es en Barcelona en el año 1839, "fue una de las primeras ciudades en el mundo en las que se hizo una fotografía", confirma el experto.

Por su parte, con Alicia Heras nos trasladamos hasta la tienda de cámaras fotográficas más grande de Europa, 'Fotocasion', para hablar con su propietario, José Luis Mur, coleccionista de cámaras fotográficas y fotógrafo. Y confirma que hay un resurgir de la fotografía analógica entre la gente joven.

¿Se puede revelar un carrete antiguo?

"Los carretes siempre que hayan estado en una nevera se puede tener la suerte de que salga bien, si han estado en condiciones normales durante mucho tiempo no vale la pena revelarlo porque va a salir mal", dice Mur.

José Luis Mur, propietario de la tienda 'Fotocasion' | Alicia Heras | Onda Cero

¿Cómo se inventó la Polaroid?

La famosa cámara Polaroid se inventó gracias a la impaciencia de una niña. Fue en Estados Unidos, a mediados de los años 40. La niña era la hija de un químico que se llamaba Edwin Herbert Land, y que era un científico que había hecho fortuna tras inventar el primer filtro polarizador, que empezó a usarse desde las gafas de sol hasta en la industria del cine.

La historia sobre su otro gran invento la contaba el 'New York Times', en la necrológica de Land, el 2 de marzo de 1991. Recordaba en ese texto del periódico unas palabras del científico: "recuerdo un día soleado en Santa Fe (Nuevo Mexico) cuando le tomé una fotografía a mi hija pequeña y ella me preguntó: 'papá, ¿y por qué no puedo ver la foto ahora?'. Mientras dábamos un paseo por aquella encantadora ciudad, emprendí la tarea de resolver el rompecabezas que ella me había propuesto".

Y así, en el año 1948, se presentó la primera cámara Polaroid (el modelo Land 95), que supuso una revolución en el mercado de la fotografía porque revelaba en positivo la imagen en tan solo un minuto. Trabajaba con un rollo fotográfico que permitía hacer 8 disparos, y costaba 90 dólares, que al cambio de hoy, teniendo en cuenta la inflación, serían unos 880 euros. Ese modelo hacía fotos en blanco y negro, hubo que esperar otros 15 años para que se comercializara la primera Polaroid de fotos en color.

Un dato curioso es que abanicar el papel de la Polaroid para que se revelara antes no servía para nada, era un mito. Tardaba un minuto se abanicase o no.