Cómo entrar en el mundo de un adolescente: consejos de qué hacer y qué evitar

Hoy hablamos de un rasgo en común que comparten algo más de 5 millones españoles. Y a pesar de ser un grupo numeroso, sigue pensando sobre ellos y ellas una imagen conformada a base de tópicos y de estereotipos.

Por ejemplo, se dice que son "egoístas", "distantes" y "rebeldes". Que no se puede hablar con ellos porque están todo el día con el móvil o encerrados en su habitación. Además, se les enmarca en una "plena revolución hormonal", lo que les hace estar "insoportables".

Para hablar con algunos representantes de este grupo, los adolescentes, nuestra compañera Alicia Heras se ha trasladado hasta el Instituto de Educación Secundaria Juana de Castillo, en el madrileño barrio de Moratalaz. Allí, está con Alejandro Torresano (18 años), Daniela Martín (15 años), Leyre Durbey (14 años) y Jonay (12 años).

Viven en su mundo y la vida adulta les da "exactamente igual"

De los rasgos y estereotipos que les definen, todos admiten que pasan mucho tiempo pegados a las pantallas de sus móviles, pero en alguna ocasión tratan de forzarse a hacer otro tipo de actividades.

Además, a menudo viven aislados de lo que ocurre a su alrededor, "vives en tu mundo y a tu cosas, estamos muy centrados en lo nuestro", cuenta Daniela. A Jonay, de 12 años, el mundo de los adultos le da "exactamente igual". A veces tiene algo de curiosidad por qué hacen sus padres, "pero no muchas veces", reconoce, y tampoco le cuenta su vida a sus padres porque "no me pasa nada interesante".

Sin embargo, también son autocríticos. "A nosotros nos falta un poco de comprensión hacia los adultos muchas veces, pero tampoco sabemos cómo demostrársela", admite Daniela.

¿De qué hablan los adolescentes?

Sobre los temas que más les interesan hablar con sus amigos, Alejandro busca "evadir la vida estudiantil" y, por eso, quieren hablar de otras cosas que no tengan que ver con los estudios como son los videojuegos, fútbol, música y series, algo de lo que también habla Jonay con sus amigos.

Daniela explica que se pasa horas hablando de pelis y series nuevas -o no tan nuevas como 'The Big Bang Theory', su favorita- y de música "porque tenemos gustos súper diferentes".

Leyre, por su parte, además de estos temas le encanta hablar de libros, "pero a día de hoy la gente no lee mucho, así que es un poco complicado encontrar a alguien con quien compartir tus lecturas". Actualmente, está leyendo 'El diario de Ana Frank' y le gustó mucho la saga de 'Verdad, Mentira y Miedo' de Care Santos.

"Los de 1º de la ESO son gente incontrolable"

Al tener 18 años, Alejandro ve "un cambio enorme" con los alumnos de 1º de la ESO, que "son como una manada de gente incontrolable", mientras que a los de 1º de Bachillerato les ve "mucho más calmados".

Jonay, estudiante de 1º de la ESO, admite que sus compañeros "son un poco salvajes", pero asegura que él es más tranquilo "y por eso me han escogido" para hablar por la radio.

¿Cómo aproximarse a los adolescentes?

Nos acompaña también el profesor Jordi Nome, que acaba de publicar su cuarto libro, 'Cómo hablar con un adolescente y que te escuche' (Arpa, enero 2024). Lleva 30 años trabajando de profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, lo que supone tratar con casi 2.000 alumnos "y siempre aprendes de ese contacto humano", cuenta en 'Más de uno'.

Los temas de los que hablan los adolescentes "nunca coinciden" con los intereses de los adultos. "Por eso hay que hacer un ejercicio de aproximación hacia ellos", quienes "les encanta poderte recomendar músicas y ver tu profunda ignorancia", asegura Jordi.

La identidad real y la digital están absolutamente comunicadas

En su libro Jordi recomienda tener una conversación con los adolescentes y no un interrogatorio, como muchas veces hacen los padres. En este tema también entra de lleno la influencia de las redes sociales, pues muchos jóvenes prefieren hablar por WhatsApp que cara a cara.

Sobre la identidad real y la digital, Jordi explica que "los únicos que tenemos clara la diferencia somos los adultos". Para los adolescentes, "la identidad real y la digital están absolutamente comunicadas. Existir, participar, relacionarse, reconocerse y reconocer a otro, pasa por lo digital. Ellos viven allí, ese es su mundo y hay que entenderlo", dice.

Ventajas y desventajas de la redes sociales

La sobrecomunicación y exposición en redes sociales también puede derivar en lo que se denomina el síndrome FOMO, el miedo a perderse algo, por sus siglas en inglés Fear Of Missing Out. "Eso está creando algún problema de salud mental porque existe el miedo a perderse algo, a no estar conectado, estar donde debo estar", analiza Jordi, quien advierte de la importancia de trabajar esto.

Entre las desventajas de las redes sociales, Leyre denuncia la impunidad por el anonimato, lo que promueve el acoso, bullying y ciberacoso. Sin embargo, una de las ventajas es poder comunicarse, "hablar con tus familiares que no viven cerca".

Alejandro, que lleva ya muchos años teniendo redes sociales, admite que normaliza mucho el ambiente digital, pero "muchas veces se intenta quitar el mérito a las ventajas que proporcionan", como facilidades a la hora del estudio, por ejemplo.

Es importante "intentar entrar en su mundo y conocerlo"

Carmen, además de ser trabajadora del IES Juana de Castillo es madre de una adolescente, de casi 14 años. Su hija, Castillo, "es muy tímida y muy reservada, le tengo que sacar mucha información", admite Carmen, que a veces se entera de cosas por otras personas.

Para tratar de mejorar la comunicación con los hijos adolescentes, Jordi recomienda "intentar entrar en su mundo y conocerlo", pero no preguntándoles por las clases, notas o exámenes, sino por las relaciones entre compañeros y amigos.

"Entrar por la vía del cotilleo, esto les encanta", por lo que puede ser un buen tema de conversación, como también lo son la música, los videojuegos. También es importante "intentar compartir alguna afición para mantener ese vínculo".