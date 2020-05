1.- La primera pregunta se la hizo en realidad Matias Prats a Pablo Iglesias en el informativo de Antena 3 del fin de semana. Comentaba Matías que empezábamos a salir de la crisis. Y se preguntaba

2.- ¿Creéis verosímil que Sánchez pretenda cercar Madrid para escarmentar a los madrileños en nombre de Ayuso, sitiarnos, cercarnos?

3.- Yo no lo creo, no, ¿pero no deberían ser más transparentes los diagnósticos de la fase cero y menos evidentes los tratos de favor a otras comunidades?

4.- Se lo preguntaba de otra manera ayer Nacho Cardero en El Confidencial. ¿Que hubiera sucedido si Urkullu fuera presidente de la Comunidad de Madrid? Independientemente de la respuesta, a mí la idea me gusta. O sea, la idea de Urkullu presidente de la Comunidad de Madrid.

5.- De momento, tenemos a Ayuso. ¿No os parece que está imitando todos los clichés victimistas del soberanismo? Del victimismo a la representación del pueblo. Va a terminar diciendo que Madrid nos roba.

6.- No quiero robarle el trabajo a Latorre, pero ¿no es fascinante que El País reúna en sus páginas juristas cualificados que defienden la prórroga estado de alarma y El Mundo reúna a juristas no menos cualificados que sostienen exactamente lo contrario?

7.- ¿Tenía razón Rubalcaba cuando decía que en España se entierra mejor que en ningún sitio? Ahí tenéis el ejemplo de Julio Anguita.

