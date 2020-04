1.- ¿Qué fue de aquél debate entre la libertad y la seguridad?

2.- ¿Por que damos tanta credibilidad a las cifras de contagiados y víctimas mortales si estamos todavía muy lejos de saber cuál es la realidad del coronavirus?

3.- ¿Y qué sentido tiene empezar a masajear a la opinión pública con la idea de un recuperación gradual de la vida normal?

4..- En algunos países se estudian fórmulas para no amontonarse. Dividir las salidas entre mujeres y hombres. Hacerlo por las casas de números pares e impares. ¿No deberíamos en España utilizar la fórmula de unos días salen los progres y otros los fachas?

5.- ¿No sería una maldición sarcástica de los cielos que haga bueno esta Semana Santa? Si siempre llueve, que lo siga haciendo.

6.- ¿Vais a poder por fin ver entera 'La túnica sagrada'? Ahora no vale la excusa de que es larga, se hace larga o las dos cosas.

7.- ¿Cuándo se nos dice que no es fácil que las mascotas transmitan la enfermedad no se nos está diciendo que es posible entonces? Ya hay casos. Y mucho me temo que confinar a un perro o a un gato no es sencillo. E igual requiere medidas dolorosas.

Seguro que te interesa...

Última hora sobre el coronavirus