Las preguntas de Amón: "¿Os dais cuenta de que la psicosis de un pacto con ERC ha convertido a Podemos en un partido moderado?"

1. ¿Os dais cuenta de que la psicosis de un pacto con ERC ha convertido a Podemos en un partido moderado y no lo es en absoluto?

2. ¿No es una desgracia que si no hay un pacto de investidura de Sánchez no será porque el PSOE no quiere, sino porque ERC lo rechaza? En realidad, la investidura podría ser la vigilia de Reyes y eso que ERC es un partido republicano.

3. ¿No es una vergüenza que la Abogacía del Estado vaya a redactar a medida de ese pacto el escrito que ERC reclamaba para sincronizar el desprecio al Supremo y poner en la calle a Junqueras?

4. ¿Es consciente Puigdemont, más allá de la euforia de eurodiputado y del placebo de la inmunidad que se le están agotando los días para ser detenido, procesado y condenado?

5. ¿Por qué se le acusa a un funcionario de manipular un bombo del Sorteo si todo el Sorteo en sí mismo es una estafa del Estado a los contribuyentes? De San Ildefonso son los cupiers, por eso visten tan elegantes.

6. ¿Y si Pedro Sánchez hubiera ordenado manipular el bombo para que el Gordo cayera como hizo en Cataluña? Ya sabéis que ocurrió en Salou y que se han repartido en el resto de la "Nación catalana" 450 millones de euros.

7. ¿Por qué todos estos artículos que nos dicen cómo debemos comer y qué estilo debemos llevar, todavía no han perseguido el turrón de coco?