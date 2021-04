Las preguntas de Rubén Amón: "¿Ha conseguido ya la izquierda reanimar lo suficiente a Vox?

1.- En plena psicosis de seguridad, se refuerzan las medidas de protección de Grande Marlaska. ¿Quién nos protege a nosotros del ministro del Interior?

2.- ¿Pensasteis que el voto por correo iba a ser tan importante en estas elecciones? Espero que no se os atragante el humor negro a estas horas.

3.- Proliferan las amenazas postales, en efecto. Y no tienen ninguna gracia, pero ¿cómo es posible que los sistemas de seguridad hayan fallado tanto?

4.- Mónica García replica a la runner Ayuso con un vídeo en el que aparece saltando obstáculos en el estadio Vallehermoso. No quiero ser agorero, pero ¿qué famoso e imbatible atleta alcanzó a correr en este mismo escenario y perdió después de acumular 122 victorias consecutivas? Seguro que Félix la sabe.

5.- Que si Libertad o comunismo. Que si Democracia o fascismo. ¿Estamos en unas putas elecciones autonómicas o en la guerra del Peloponeso?

6.- ¿Ha conseguido ya la izquierda reanimar lo suficiente a VOX, cuando el partido de Abascal y Monasterio eran actores secundarios? Era el objetivo. Y está funcionado, pero veremos cuánto se movilizan los votantes del tripartito.

7.- ¿Y no es Ayuso la gran beneficiada de la operación? Le convenía ganar, pero no por goleada. Precisamente para que Vox superara el 5% y tuviera las garantías de una pareja de baile, aunque no haya danza más macabra que la de Rocío Monasterio. Música