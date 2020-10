Las preguntas de Amón: "¿Está madurándose la moción de censura en la Comunidad de Madrid?"

1.- ¿Tardará la Audiencia Nacional cinco o seis años en pronunciarse sobre el recurso de Ayuso a Illa? Tranquilidad, que el tiempo sobra y que siempre puede abrirse la morgue del Palacio de Hielo.

2.- ¿Es necesario someter al pueblo madrileño a un nuevo periodo de desconcierto e incertidumbre? Crisis sanitaria, crisis económica, crisis política, crisis social, crisis institucional y, ahora, crisis jurídica.

3.- ¿Hay que cambiar el lema de Madrid al cielo por el de Madrid al limbo? No está claro cuándo las medidas del Gobierno entran en vigor, de qué manera van a sancionarse y cómo se trasladan a la normativa comunitaria.

4.- ¿Está madurándose la moción de censura en la Comunidad de Madrid? Leyendo los tuits de Ignacio Aguado, se diría que la cosa está cerca.

5.- ¿Pensasteis alguna vez que la lectura del BOE podría ser tan interesante? Todo esto empieza a parecerse a la fase uno. Ya solo hace falta salir a aplaudir a las ocho y comprarse un perro para salir a correr.

6.- ¿Por qué no vuelven a reunirse Sánchez y Ayuso, pero esta vez en el viaducto o en el nudo de Manoteras? Perdón a los no madrileños que nos están escuchando. Me refiero al subtexto.

7.- ¿Os solidarizáis con la congoja del Bayern de Múnich al conocer que en Champion le ha tocado el ogro del Atleti?