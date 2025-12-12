¿No hay contenedores suficientes? Desmontamos otro mito con Rubén Amón

Hay quien dice que no tiene un contenedor verde cerca y por eso no recicla.

"Difícil. España tiene 300.000 iglús verdes, uno por cada 189 habitantes. Uno de los países más contenerizados de Europa", asegura Amón. "Seguro que tienes uno a menos de cien metros. Y cada año se instalan miles más", aclara.

Sí hay suficientes contenedores en España

Como explican desde la propia entidad, en 'Claro como el vidrio, no existe ni un solo pueblo de España, por pequeño que sea, sin contenedor.

"Además, cada año ponemos unos 5.000 puntos nuevos para seguir mejorando y, la verdad, es que a nosotros nos gustaría poner muchos más aún", aseguran desde Ecovidrio.

Puedes indicar donde falta un contenedor

Desde Ecovidrio ponen a disposición de los ciudadanos un teléfono para que indiquen dónde falta un contenedor para analizar con el Ayuntamiento del municipio qué se puede hacer. Se trata del teléfono gratuito 900 555 700 o WhatsApp al 629 045 150.

Por eso, como recuerda la campaña de Ecovidrio: "Que no te líen con mitos… reciclar vidrio funciona".

