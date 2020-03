Las preguntas de Amón: "¿Creéis que el criterio del Gobierno con el coronavirus está siendo el de la improvisación y la contradicción?"

1.- Sánchez anuncia semanas difíciles, muy en la línea de Rajoy. Así es que la primera pregunta casi que la haga Eugenio,

2.- ¿Tenéis la impresión de que el criterio del Gobierno en esta crisis está siendo el de la improvisación, la contradicción y los planes ambiguos?

3.- No hay Parlamento, ni Tribunal Supremo. Ni colegios. Ni bodas. Ni funerales. No se puede ir al fútbol. Ni a los toros. ¿No os parece que la mejor noticia de esta distopía está siendo la serenidad de la gente?

4.- Esta pregunta va destinada a los padres cuyos hijos no han ido al colegio ni lo van a hacer en dos semanas. ¿Les habéis conseguido convencer de que no están de vacaciones y de que la idea no es empalmar con la Semana Santa?

5.- ¿Puede ocurrir que haya más víctimas mortales por las enfermedades letales que van a desantenderse que por las que pueda provocar el coronavirus?

6.- Ortega Smith lleva consigo el virus. Y le deseamos una pronta recuperación. ¿Qué tal van a sentarle unos días de convalecencia sintiéndose extranjero?

7.- La cordura termina provocando la suspensión de las calles. ¿Cómo iba a reunirse un millón de personas en Valencia cuando no pueden hacerlo un millar en Madrid?