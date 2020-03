1.- ¿Por qué razón se están tomando una semana después las decisiones adoptadas en Italia cuando podían haberse tomado dos semanas antes, precisamente por el ejemplo de Italia?

2.- ¿No es desconcertante a estas alturas que el Gobierno siga improvisando, contradiciéndose y rectificándose?

3.- ¿Cómo un Gobierno de izquierdas puede comprometerse a defender a los trabajadores al mismo tiempo que acosa a los empresarios? Son éstos últimos, normalmente medianos, pequeños y muy pequeños, quienes dan trabajo. Y a quienes se persigue como si fueran despiadados magnates.

4.- ¿Y qué os parece el eufemismo con que se nos quiere narcotizar? Nos hablan de hibernar la economía. Suena hasta bonito. Menos verosímil suena la idea de resucitar la economía, por mucho que nos acerquemos a la Semana Santa.

5.- ¿Y por qué cada vez que el Gobierno anuncia nuevas restricciones hay más confusión que claridad respecto a lo que se puede o no se puede hacer?

6.- ¿Qué va a suceder, qué puede suceder cuando la gente no llegue a fin de mes? Y ya no me refiero ya al mes a abril, sino a las horas que le quedan a marzo.

7.- ¿Os acordáis cuando la sanidad española era la mejor del mundo?

