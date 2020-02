1.-¿Qué os parece más grave, la epidemia del coronavirus o la epidemia de la histeria y de la psicosis que se ha precipitado?

2.- Entiendo que no hay noticia más atractiva que el fin del mundo, ¿pero no podían medir un poco las televisiones el sensacionalismo? Digo las televisiones porque son las que más enfatizan las imágenes del Apocalipsis. Y me refiero a los periodistas que entran en directo con la mascarilla puesta. No se les escucha bien. Utilicen ya puestos un muñeco o un títere, como si fueran ustedes ventrílocuos.

3.- ¿Y no es una desgracia que en la era de la información hayamos regresado a la era de las cavernas, de las supersticiones, de las persecuciones? No hay que cruzar de acera cuando veamos a un chino expectorar.

4.- Desde esta visión apocalípitica, ¿no es muy mala suerte que el virus provenga del país más poblado y poderoso? Ya podría haber surgido en el polinésico atolón de Fangafauta. ¿Capital, Félix? Tranquilo, por tener, no tiene ni capital.

5.- Ahora bien, hablando en serio. ¿No es preocupante la falta de transparencia con que el Gobierno chino está trasladando la información de la epidemia? Asistimos a una batalla contra un virus y a una guerra de propaganda.

6.- ¿Puede decirse que la aldea global es antes una aldea que global?

7.- El histerismo en suelo español necesitaba el primer caso registrado aquí y el testimonio de los compatriotas en cuarentena. O sea, cuando la crisis universal se concilia con la sugestión provinciana. ¿Me permites leer Rafa un titular aparecido en El Periódico? "Un catalán aislado en el Gómez Ulla: estamos bien".