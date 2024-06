Edu García: "Señor Chen, pese a ser juguetero, deje de 'jorobar' con la pelota"

Alsina, querido diario, muy buenos días a los 2. Voy rellenando tantas hojas como fichas de choques con sus goles y sus puntos repartidos. Sorpresones no tenemos. No hay gallos sin cresta por ahora. Nosotros, los alemanes, los portugueses y los suizos ya hemos pasado de fase pero el resto de favoritos están a punto de colarse por derecho.

Ha sido noticioso que a Mbappé no le dejaran tunear su máscara y encima, salvo Tchuamení, se ha ido poco escoltado por el camino de la sinceridad ante el momento político que vive Francia. Los futbolistas habitan burbujas de oropel y no son muy partidarios de que ninguna ideología se las pinche, y menos sabiendo que el respeto a la opinión no se persona en casi ningún debate.

Cristiano tiene su propia doctrina y milita en ella con ahínco: su partido aboga por la longevidad longeva. A sus 39 años lleva 6 Eurocopas y lidera los rankings de encuentros, minutos, goles y asistencias. Además, yo añadiría que es top one en poner en jaque a la seguridad de los estadios cada vez que los espontáneos saltan para pedirle selfis.

Esta noche echamos la capota a nuestro grupo en Dusseldorf midiéndonos a Albania con la segunda unidad, demostrando que tenemos más banquillo que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Y luego a esperar con quien nos jugamos los cuartos…

Termino, diario, anotando con tu permiso un trío de nombres del balón doméstico. Fiestas en Córdoba y Málaga por volver a la 2ª categoría profesional tras agonías y remontadas. Y en dorado lo del Espanyol retornando a Primera con 2 chirlos de Javi Puado mientras el propietario lleva sin pisar Barcelona 2 años. Señor Chen, pese a ser juguetero, deje de jorobar con la pelota…