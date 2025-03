El Real Madrid lanza un ultimátum: " Si esto vuelve a pasar, no comparecemos".

Sin alto el fuego, sin tregua ni negociación a la vista. Con posturas enconadas y muchas versiones que se disparan al aire en busca de la conquista del relato. La última chispa prendió el debate sobre horarios y descansos. El Real Madrid se agarró a una recomendación laboral de FIFA para lanzar su ultimátum: "si esto vuelve a pasar, no comparecemos".

Es innegable que tenemos un problema de saturación en el calendario élite y que tiene una incidencia directa en lesiones y recaídas, y también lo es que en el Bernabéu hay decretado un estado de guerra y que todo es susceptible de convertirse en arsenal arrojadizo con tal de alcanzar al presidente Javier Tebas. Los principales equipos del campeonato siempre han tenido trato preferente, por su tirón y por sus ocupaciones europeas. Lo novedoso es el repudio mutuo que roza un odio visceral de difícil resolución. Y que no para de aumentar.

En mi CIS casero, son residuales los madridistas que abogan por romper del todo la baraja y dejar de disputar esta liga manoseada. Pecho descubierto, nula reflexión. Porque dudo yo que UEFA permitiera este delirio bendiciendo que siguieran solo con la Champions. La mayoría quiere asestar un golpe de autoridad, pero claro, para hacerlo, estaría bien tener adeptos, fieles, soldados con los que combatir rifle con rifle y por el momento, la soledad es casi total. Solo hay algo de comprensión en el Barça y según ventolera del amic Laporta.

Está más negro el panorama futbolero que en la cosa geopolítica, y alguien debería tomar la iniciativa de sentar a los enfrentados y obligarles a cruzar miradas. No sé si Roberto Brasero, que un es seductor convincente… no sé si Ana Patricia Botín, que impone lo suyo o… ¡espera! ¿y si se encargara José Manuel Uribes Ministro de Deportes aunque sin cartera? Cómo lo he visto, ¡esto se arregla seguro!