Edu García: "Nos sentimos entre los favoritos para llegar lejos en Qatar"

La semana deportivamente podría abrirse con el reconocimiento unánime a un tipo como Kipchogue que a sus casi 40 tacos (si es que no los tiene ya y los camufla como una folclórica), se dedica a pulverizar récords en maratones mientras cruza riendo una meta… pero no es el caso.

El albor de la semana es para Luis Enrique y para el canguelo general que nos da el Mundial a falta de 54 días para su arranque. Está muy manido ya lo de los puñales y los pétalos en función de los caminos que tome la pelotita, pero con la Selección que tenemos, resulta inevitable. En un partido sonamos a escolanía… en el siguiente somos una versión regulera de ACDC. Es la realidad de nuestro equipo nacional. Y el sábado ante Suiza toco chirriar, desafinar y sin querer después reconocer los gallos.

Cuando se trata del equipo de todos siempre hay pasión desatada en el palo o en el piropo y eso no lo vamos a cambiar. Eso sí, ahora hablamos de resignación. De terminar asumiendo como país que tenemos un conjunto capaz de lo mejor y de lo peor. Sin basar muy bien cómo afrontar una cosa o la contraria. Y claro, eso aviva el debate de una forma pirómana, con lo que gusta aquí una buena llamarada.

Delanteros que no chutan, porteros que a veces no paran y defensas que no se saben cerrar. Traducido al castellano antiguo: nos sentimos entre los favoritos para llegar lejos en Qatar… donde no estará Italia, te recuerdo. Vaya añito para los italianos, ¿eh?