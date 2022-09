Edu García: "Campeones de Europa desde la sorpresa"

Campeones de Europa desde la sorpresa. Esa ‘transición’ de la que alguno en tu terruño abomina, era nuestra realidad. Se masticaba la palabra en la Federación. No estaba en la agenda campeonar. Porque no llevábamos a los mejores y porque otras selecciones sí tenían mayor potencial. Pero nuestro ‘gen’ se dispara. Actúa de manera autónoma. ¡¡Ya estamos predispuestos a ganar sin que haya un convencimiento previo!!

Felicidades a la Roja de Tirantes. Y a seguir repoblando. Que esto no para y seguro que hoy… que ahora… o en unos minutos, en más de un coche algún peque le dirá a sus papis… ¿por qué no me apuntáis a baloncesto? Yo quiero probar…

La 4ª corona europea es la noticia de mayor brillo. Aunque los ecos del finde son compartidos con un derbi castizo que se llevó el Madrid con relativa facilidad por un Atlético bastante inoperante. Con mucho ruido por el cuestionamiento de la libertad de celebración. Una variante de la libertad de expresión que aplican los talentosos que marcan goles. Si tenemos que explicar y justificar estas cosas, hemos sufrido una regresión en la especie que deberán explicar los genetistas…

Y ahora la Selección de Fútbol. Pero eso lo abordamos en otro día, querido. Que también hay tijeras desenfundadas…