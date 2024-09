Edu García: "Mbappé terminó su sequía que ya tenía inquieta a media península"

Buenos días Alsina, bienvenido, acomódate, como si estuvieras en tu casa. Pues eso, que muchos inauguran curso, pero nosotros ya tenemos los libros sobados y hasta subrayados. Dejábamos al país orgulloso de su Selección y con esas medallas olímpicas que siempre nos parecen pocas… y lo cogemos con esa fiebre futbolera de la patronal española: 39 partidos en 18 días.

Mbappé terminó su sequía que ya tenía inquieta a media península. Endosó 2 goles al Betis para no solo liderar registros únicos en la venta de camisetas. Pero más pletórico es el arranque fulgurante del Baby Barça, con pleno de puntos, de goles, de sensaciones y de un aterrizaje plácido de Flick que embelesa a su parroquia: las cuentas cules siguen famélicas, pero si el Madrid renquea, que le den al universo de la economía saneada.

Por cierto, pese a que los precios para ver la liga en grada o sofá siguen sin mirar con sensibilidad los bolsillos, la gente ha rebosado los estadios en estas jornadas. Somos de fiestas de pueblo, de encierros, de bocatas de panceta y de exhibir nuestros colores cuando Javier Tebas lo ordena.

Orgullo por la afición y por esos deportistas que no paran de ensanchar su leyenda: 1043 días después y tras muchos Ibudoles por tanta lesión y operación y recuperación, Marc Márquez ganó en Aragón y volvió a la vida campeona. Solo él puede explicar lo vivido y sufrido para volver a ganar. Como esa mujer invencible que se llama Teresa Perales y que con 28 medallas paraolímpicas y un deterioro físico paulatino, no para de nadar, de hacerlo rápido, como si huyera de la normalidad… para lucir un bañador de heroína a sus 48 años. Me siguen abriendo la boca estos seres… ¿humanos?