Edu García: "El fútbol español está gobernado por el Flickismo y el Cholismo"

El fútbol español está gobernado por el Flickismo y el Cholismo. Doctrinas que cohabitan, que exhiben poderío y que levantan pasión entre sus fieles. Los primeros recobran poderes con su pléyade de jóvenes insaciables y su entrenador cabal y visionario. Los segundos, con menos brillo, han vuelto a la fe de defender bien, atacar certeros y conjurarse como tribu ante los 2 gigantes. ¿Se repartirán botín solo ellos 2?

El tercer credo ha perdido oropel, el Ancelottismo era mayoritario y conquistador y ahora se tambalea entre dudas. Sus apóstoles no llegan, no conjuntan y los que profesan su fe hablan de otro líder para no apostatar. Y eso que ayer se redimieron ante el Celta para meterse en Cuartos y seguir vivitos en todo. Tchuameni que fue silbado en el paseíllo… firmó de sus mejores partidos. Duelo con polémica porque ni con VAR acertaron los árbitros.

Si lo de anoche no fue suficiente, al menos al madridista le entretienen los innumerables líos de Joan Laporta, el último, de serie de Atresplayer: familia modesta que gana 35 millones en la Primitiva, que se compra un Lambo de los que hablaba el Presi, busca inversión, les trolean en el concesionario y Laporta, asesorando, dicen que conchabado con los presuntos estafadores con el cazo puesto. La presunta estafa, 4,7 kilos, a ver qué dice… eso sí, silencio sepulcral sobre quién está detrás de los asientos VIPs del nuevo Camp Nou. ¿Será porqué son jeques? Me da a mí en la nariz que diría Lucas… que es así.

Por cierto, hoy se desvelará uno de los equipos NFL que jugará en el Bernabéu a finales de año. Serán los Dolphins de Miami, espero que sin cheerleaders, sin actuaciones musicales al descanso y sin gritones en las gradas. Que luego pasa lo que pasa…