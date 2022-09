Edu García: "En el deporte, la búsqueda de la verdad debería ser una táctica obligada"

Te confieso desde ya que me he levantado 'guerrillero'. Y que me gustaría emprender una cruzada contra la opacidad en el deporte. Primero ante el asunto de las jugadoras de la Selección que siguen sin explicitar a esta hora de qué acusan a Jorge Vilda como seleccionador. Será limitado, será trepa, será palaciego con Rubiales… pero todavía no conocemos los 'cargos' acusatorios por esa quincena de internacionales que han pedido no vestir la Roja mientras no sean escuchadas. Esta tarde hay lista de convocadas. Dicen que con muchas madridistas, que son, supuestamente, las 'prefes' de los que mandan.

Mi segundo objetivo pasa por seguir presionando al campeón del mundo de ajedrez para que también sea sincero. Ha tirado el 'peón'… pero escondiendo a mano. Cayó ante el pipiolo Hans Niemann y vio algo raro. Luego volvió a medirse al norteamericano y tras una sola jugada, se retiró convencido de que el muchachito hace trampas. El martes emitió un comunicado atestado de sospechas, de conjeturas y de palabras regateadoras. ¡¡No, amigo no!! Si de verdad crees que tu oponente lleva insertadas unas bolas chinas en el recto que le mandan señales en morse fabricadas en un ordenador de 1500 millones de gigas… tienes que decirlo. O buscar indicios de peso. Hay agencias que te ayudarían, que Villarejos hay muchos!!

En definitiva, en el deporte, lo de la búsqueda de la verdad también debería ser una táctica obligada, el mejor sistema posible para los resultados óptimos. Los valores y los principios obligan. Mira Luis Enrique, no disimula el asco a la prensa nunca. Ni cuando ganamos. ¡Un tipo sincero y tan pancho!